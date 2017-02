Sanders anklager Trump for løgn og bedrag

I et intervju med CNN går Sanders, som tilhører venstresiden i Det demokratiske partiet, hardt ut mot USAs president. Han kaller Trump for "fullstendig hyklersk" og for en som har ført alle inn i en ny "epoke".

Ifølge Sanders liker han ikke å kalle Trump for bedragersk, men han mener presidentens handlinger krever at han gjør det. Samtidig hevder han at han aldri tidligere har angrepet folk bare fordi de har andre meninger enn ham selv.

– Jeg bruker begrepet "bedragersk" med henvisning til Trump når han sier at det var 3 til 5 millioner "ulovlige" som stemte i det forrige valget. Det er bedragersk. Ingen i hele verden tror at det er tilfelle. Det finnes null bevis til støtte for det. Men han kommer med påstanden. Så jeg mener ordet "bedragersk" er det riktige, sier Sanders.

Det hvite hus er blitt bedt om å kommentere Sanders anklager, men har ennå ikke svart på CNNs henvendelse.

CNN er blant flere amerikanske medier som har fått hard kritikk av Trump. Han har blant annet nektet å ta imot spørsmål fra en av CNNs journalister på en pressekonferanse og anklaget kanalen for å komme med "falske nyheter".

