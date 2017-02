Ny lov et "hardt slag" mot Kypros-samtalene

Den nye loven krever at alle gresk-kypriotiske skoler hvert år markerer en uoffisiell folkeavstemning i 1950 som ga flertall for union med Hellas. Den symbolske loven faller ikke i god jord på den tyrkisk-kypriotiske siden.

Akinci kalte lørdag regelen et "hardt slag" mot den pågående prosessen for å gjenforene øya. Han oppfordrer den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades til å fordømme loven.

Han oppfordret også de to største gresk-kypriotiske partiene, høyrepartiet DISY og kommunistpartiet AKEL, som begge støtter arbeidet for en gjenforening, om å få loven avviklet i nasjonalforsamlingen.

Forsamlingen godkjente fredag lovforslaget, som var lagt fram av ytre-høyrepartiet ELAM, til tross for at AKEL stemte mot og DISY avsto fra å stemme.

Kypros har vært delt mellom et gresk-kypriotisk sør og et tyrkisk-kypriotisk nord siden 1974, da Tyrkia invaderte den nordlige delen som svar på et greskledet kupp.

Anastasiades og Akinci startet fredsforhandlinger i Genève den 9. januar, etter at de mislyktes i forhandlingsrunden i samme by i november. Partene har bedt om nye samtaler i mars, opplyste FN-mekler Espen Barth Eide tidligere i februar.

