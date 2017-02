Mystisk "Hitler" sprer uro i diktatorens fødeby

Meldingene fra byen Braunau am Inn i Østerrike kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen hver. Myndighetene i byen er nå svært interessert i å finne ut hvem den mystiske "Hitler" er. Når de gjør det, ligger det an til at han vil bli siktet for å glorifisere den tidligere nazilederen, ifølge avisen Oberoesterreichische Nachrichten.

Avisen skriver at det er kommet mange meldinger de siste dagene fra folk som har møtt en mann med sideskill, liten bart og Hitlers karakteristiske uniform.

– Det er straffbart å hylle Adolf Hitler, sier Alois Ebner ved det lokale statsadvokatkontoret.

Hitler ble født i byen den 20. april 1889. Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid. Myndighetene ønsker å kaste ut dagens eier slik at bygningen kan rives, for å hindre at den skal bli et samlingspunkt for nynazister. Eieren har motsatt seg dette.

