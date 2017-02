Löfven på Iran-besøk

Krigen i Syria og situasjonen i Midtøsten er blant temaene de to skal snakke om. Ifølge Löfven vil han også ta opp menneskerettsspørsmål med den iranske presidenten, samt handelsspørsmål.

En stor næringslivsdelegasjon ledet av næringslivsminister Ann Linde er også på plass. Mange svenske selskaper har håpet på økt eksport til Iran etter at sanksjonene mot landet ble hevet i fjor.

Löfvens besøk innledes dagen etter at Iran markerte 38-årsdagen for den islamske revolusjonen. Markeringen fredag var preget av det stadig mer anspente forholdet til USA etter at Donald Trump overtok som president.

Både på plakater og i taler ble det rettet kritikk mot den nye presidenten, som ser ut til å innta en langt hardere linje mot Iran enn hva Obama-administrasjonen gjorde.

Europeiske land er på sin side opptatt av å bevare et godt forhold til landet og ikke minst atomavtalen, som skal sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen.

