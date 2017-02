IS hevder de har likvidert fem "spioner" i Egypt

Den egyptiske hæren forsøker å slå ned IS på den urolige Sinai-halvøya.

I en serie bilder som fredag ble lagt ut via meldingsappen Telegram, vises de fem mennene liggende med ansiktet ned på bakken. Et IS-medlem skyter dem deretter i bakhodet med et automatvåpen.

Ekstremistene har drept hundrevis av soldater og politifolk siden president Mohamed Mursi ble avsatt i et militærkupp i 2013. De fleste angrepene har funnet sted på Sinai-halvøya, som grenser mot Israel og Gazastripen, men det har også vært angrep i andre deler av landet, inkludert Kairo.

Den egyptiske hæren kunngjorde fredag at den hadde drept 500 "terrorister" siden den satte i gang en oppfattende sikkerhetsoperasjon på Sinai-halvøya i september 2015.

I oktober samme år tok IS på seg ansvaret for at et fly med russiske turister fra Sharm el-Sheikh styrtet. Alle de 224 ombord ble drept.

(©NTB)