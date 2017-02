Folkeavstemning om forfatning på Færøyene i 2018

– Det er på tide å slå fast at Færøyene står fritt til å melde seg ut av Riksfellesskapet, heter det i en kunngjøring fra den færøyske regjeringen, som lørdag offentliggjorde at avstemningen skal skje 25. april 2018.

Riksfellesskapet er samlebetegnelsen på Danmark, Færøyene og Grønland. Avstemningen var opprinnelig planlagt holdt i slutten av 2017.

Formålet med forfatningsarbeidet er å sikre at en dansk regjering ikke skal kunne hindre færingene i å ta avgjørende beslutninger om tilknytningen til Riksfellesskapet med Danmark og Grønland, opplyser sjefredaktør Georg L. Petersen i avisen Dimmalæting.

– Vi vil ha den retten vi har som folk, nedfelt skriftlig, sier han.

– Det skal være oss som bestemmer om vi ønsker å forlate riket, og det skal stå i denne nye loven.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sa i april at han respekterte Færøyenes ønske om å arbeide med en egen forfatning. Det skjedde etter at han tidligere, i 2011, hadde vært skarpt kritisk til et tilsvarende forslag. Årsaken var bekymringen for om at den kunne komme i konflikt med den danske grunnloven.

Petersen erkjenner at dette fortsatt er et av de største problemene i arbeidet med forfatningsforslaget.

– Spørsmålet blir hva som er den egentlige grunnloven, hvis vi får denne gjennomført. Er det den danske grunnloven, eller den færøyske?

Forslaget til forfatning skal ifølge den færøyske regjeringens hjemmeside først behandles i Lagtinget i slutten av juli.

Øygruppa har omkring 50.000 innbyggere.

