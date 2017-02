FNs generalsekretær forsvarer valget av Libya-utsending

USA stanset utnevnelsen for å vise støtte til Israel.

FN-talsmann Stephane Dujarric sier at beslutningen om å velge Fayyad utelukkende ble tatt på bakgrunn av hans personlige kvaliteter og kompetanse.

– FNs stabsmedlemmer tjenestegjør som enkeltpersoner. De representerer ingen regjering eller nasjon, sier han.

FNs generalsekretær informerte tidligere i uka Sikkerhetsrådet om at Fayyad var utvalgt til stillingen og satte fredag som frist for å komme med innvendinger.

– Urettferdig partiske

Diplomatkilder sier til AFP at de ventet at Fayyad ville bli godkjent, før USAs FN-ambassadør Nikki Haley bestemte seg for å protestere på vegne av president Donald Trumps regjering.

– Altfor lenge har FN vært urettferdig partiske i de palestinske myndighetenes favør på bekostning av våre allierte i Israel, sa Haley fredag.

Haley påpeker at USA verken anerkjenner palestinsk uavhengighet eller "støtter det signalet en utnevnelse av Fayyad vil sende i FN-systemet".

Haleys uttalelse kom bare dager før Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Trump i Det hvite hus.

– Diskriminerende

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) kaller beslutningen diskriminerende.

– Dette avslører uhemmet partiskhet mot det palestinske folket som helhet, enhver palestiner anses som skyldig og straffes på grunn av hans eller hennes identitet, sier PLO-representanten Hanan Ashrawi.

Palestina er ikke medlemsland, men har status som observatørland i FN og landets uavhengighet er anerkjent av 137 av FNs 193 medlemmer.

FN-diplomater som ønsker å være anonyme, sier at Fayyad er respektert for sine reformtiltak og for den økonomiske veksten i de palestinske områdene. Forslaget om at han skulle bli utsending for FN i Libya skal ha hatt støtte fra 14 av de 15 medlemslandene i sikkerhetsrådet.

(©NTB)