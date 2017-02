Trump raser etter å ha tapt i ankedomstol

Presidenten var raskt ute med å kommentere etter at domstolens avgjørelse ikke gikk hans vei torsdag:

– VI SEES I RETTEN, RIKETS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL! nærmest roper han ut med store bokstaver på Twitter.

Akkurat den påstanden var det ankedomstolen i San Francisco ikke fant dekning for etter høringen tidligere denne uka. Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.

Dommerpanelet besto av to føderale dommere innsatt av demokratiske presidenter og én dommer innsatt av republikansk president. De var enige om å ikke oppheve avgjørelsen fra en lavere rettsinstans, som har blokkert innreiseforbudet siden 3. februar.

Innreiseforbudet var aktivt i en uke ved månedsskiftet, før det ble opphevet av en lavere føderal rettsinstans i Seattle, en avgjørelse som deretter ble anket videre.

Et av temaene som ble behandlet i høringen, var hvorvidt innreiseforbudet ville skade universitetene. Flere universiteter har klaget på at studenter og ansatte var strandet i utlandet på grunn av sin nasjonalitet etter Trumps presidentordre.

Ankedomstolen finner det bevist at dette er tilfelle og at delstaten Washington var i sin rett da den innklaget innreiseforbudet og opphevet det inntil ankedomstolen hadde behandlet saken.

Det er sannsynlig at saken nå blir anket videre til USAs høyesterett.