Trump med nye sikkerhetstiltak

– Vi vil gjøre noe veldig snart, sa Trump under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Det hvite hus fredag.

Trump nevnte ikke hva sikkerhetsstiltakene innebærer, men sa at han "ikke kunne tillate mennesker som ønsker å skade folket vårt å komme inn i landet."

Han sa også at han først hadde blitt kjent med det han omtaler som "trusselen" etter at han ble innsatt som president, og at det var da han først fikk tilgang på informasjon som gjorde at han vil iverksette tiltak.

