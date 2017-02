Trump godtar"ett Kina"-politikken

Det meddeler Det hvite hus etter de to statsoverhodenes første samtale torsdag.

– President Trump samtykket til, på president Xis oppfordring, å respektere vår "ett Kina"-politikk, heter det i meldingen.

I sin første samtale etter at Trump ble president ble de to enige om å invitere hverandre til møter i Kina og USA. Det anstrengte forholdet landene mellom har dermed tatt en dreining mot en mer gemyttlig tone den siste tiden.

Fornøyd Xi

Det hvite hus betegner telefonsamtalen som "svært hyggelig", og opplyser at Trump og Xi "ser fram til nye samtaler med fruktbare resultater".

I en uttalelse fra Beijing heter det at Xi ønsker Trumps gest velkommen.

– Xi Jinping setter pris på Trumps understreking av Washingtons forpliktelser overfor "ett Kina"-politikken og har vist til at "ett Kina"-prinsippet er det politiske grunnlaget i forholdet mellom USA og Kina, heter det i meldingen som er videreformidlet av den statlige fjernsynskanalen CCTV.

«Ett Kina»-prinsippet

Bakgrunnen for saken er at Taiwans leder Tsai Ing-wen ringte like etter valgseieren for å gratulere Trump.

– Det var intet mer enn å ta imot en høflighetsoppringing fra en demokratisk valgt leder, forklarte påtroppende visepresident Mike Pence til ABC News.

Senere, i et intervju med Fox News, sa Trump at han ikke nødvendigvis vil være bundet av "ett Kina"-politikken. Politikken har vært rådende siden USA i 1979 formelt anerkjente at Taiwan er en del av Kina.

– Jeg ønsker ikke å bli diktert av Kina, sa Trump.

Trump fulgte opp med å sende ut meldinger på Twitter der han svarte på kritikk om at han ikke hadde vært i kontakt med Kina i forkant av kontakten med Taiwan.

"Spurte Kina oss om det var greit å devaluere sin valuta (og gjøre det vanskelig for bedrifter å konkurrere), å legge tunge skatter på importerte varer (USA har ingen sånn skatt) eller drive storstilt militær oppbygging på omstridte øyer i Sør-Kinahavet? Jeg tror ikke det!", skrev han.

Trusler

– "Ett Kina"-politikken, det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, kan ikke reforhandles, svarte det kinesiske utenriksdepartementet. De gjorde det klart at Kina kun vil møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om "ett Kina".

Kina kan komme til å selge våpen til USAs fiender og bruke militærmakt for å ta kontroll over Taiwan dersom Trump støtter uavhengighet for Taiwan, het det i kinesiske medier.

USA risikerer "storskala-krig" med Kina hvis USA forsøker å blokkere omstridte øyer i havområdet, het det i andre meldinger i kinesiske medier.

Tidligere denne uken understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi.

