Trump: Vil respektere "ett Kina"-politikken

Det meddeler Det hvite hus etter de to statsoverhodenes første samtale torsdag.

– President Trump samtykket til, på president Xis oppfordring, å respektere vår "ett Kina"-politikk, heter det i meldingen.

I sin første samtale etter at Trump ble president utvekslet de to invitasjoner til hverandres land. Det anstrengte forholdet landene mellom har dermed tatt en dreining mot en mer gemyttlig tone den siste tiden.

Etter at Trump vant valget hisset han på seg verdens største økonomi blant annet ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken og at den kunne reforhandles. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

Uttalelsen falt ikke i god jord hos kineserne:

– «Ett Kina»-politikken, det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, kan ikke reforhandles, svarte det kinesiske utenriksdepartementet. De gjorde det klart at Kina kun vil møte USA i dialog så lenge sistnevnte erkjenner prinsippet om «ett Kina».

Tidligere denne uke understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi.

