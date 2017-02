Trump: Israelske bosetninger er ikke bra for freden

– Det er begrenset territorium tilbake. Hver gang dere legger beslag på jord til en bosetning, blir det mindre territorium tilbake. Jeg tror ikke at utvidelse av bosetninger er bra for freden, sier Trump i et intervju med den israelske avisen Israel Hayom, gjengitt av Haaretz.

Trump oppfordrer videre i intervjuet statsminister Benjamin Netanyahu og den israelske regjeringen til å tenke seg nøye om.

– Jeg ønsker at Israel opptrer fornuftig i fredsprosessen, sier Trump.

Ambassadeflytting

– Kanskje er det en mulighet for en større fred enn bare mellom Israel og palestinerne. Jeg vil at begge sider opptrer fornuftig, noe det også er gode muligheter for, sier han videre.

Trump forsikrer samtidig at han ikke har glemt sitt eget løfte om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, men synes å være på glid også i dette spørsmålet.

– Jeg tenker på det. Jeg lærer, og vi får se hva som skjer. Dette er ingen enkel beslutning, det har vært diskutert i mange år. Ingen ønsker å fatte denne beslutningen, men jeg vurderer seriøst å gjøre det, sier han.

Endret syn

Trump gikk i valgkampen ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene, som verdenssamfunnet har slått fast er ulovlige og i strid med Genevekonvensjonen.

Senest i desember vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som krever øyeblikkelig byggestans, og flere tidligere resolusjoner pålegger Israel å trekke seg ut av Vestbredden og de øvrige områdene som ble okkupert i 1967.

I begynnelse av februar overrasket den amerikanske presidenten mange ved å komme med forsiktig kritikk av bosetningene, via sin talsmann Sean Spicer.

– Vi ser ikke på bosetningenes eksistens som et hinder for fred, men bygging av nye bosetninger eller utvidelse av de eksisterende bosetningene kan være til liten hjelp, sa Spicer.

(©NTB)