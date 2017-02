Skånet av Obama, deportert av Trump

Guadalupe Garcia de Rayos (35) kom til USA som 14-årig, ulovlig innvandrer og har bygget opp et liv i Phoenix med sine to barn, som begge har amerikansk statsborgerskap. Garcia de Rayos erkjente i mars 2009 skyld for å ha brukt en annen persons fødselsnummer for å få seg jobb. Hun fikk to års betinget fengsel og skulle sendes ut av landet, men ble benådet av administrasjonen til president Barack Obama.

Siden det har hun regelmessig registrert seg hos immigrasjonsmyndighetene. Onsdag ble hun anholdt da hun møtte opp. Torsdag ble hun og barna deportert til Mexico. Hun sier likevel hun ikke angrer på at hun møtte opp og at hun var klar over at det var en risiko for deportasjon med president Donald Trumps nye politikk og uttalte mål om å sende ulovlige innvandrere ut av landet.

Sju personer ble pågrepet etter demonstrasjoner og da aktivister forsøkte å forhindre politiet i å sende kvinnen og barna, som aldri har vært i Mexico, ut av USA.

Immigrasjonsmyndighetene bekrefter at de vil fortsette å finne fram til og fjerne personer med kriminelt rulleblad som er dømt til deportasjon.

(©NTB)