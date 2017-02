Over 100 drept under politistreik i Brasil

Ifølge Reuters patruljerer hundrevis av soldater gatene i det som beskrives som kaos i delstaten Espirito Santo. Skoler og arbeidsplasser er stengt og offentlig transport står.

Torsdag ble det satt inn omkring 1.200 soldater og føderalt politi for å få kontroll i delstaten, som ligger ved kysten nord for Rio de Janeiro.

Mesteparten av volden som har funnet sted er rapportert i hovedstaden Vitoria. En midlertidig evaluering fra drapsseksjonen ved politiet tyder på at de fleste av drapene kan knyttes til narkotikahandel eller andre former for kriminalitet.

– Vi får ikke brakt på det rene hva som er bakgrunnen for disse drapene så lenge krisen fremdeles er et faktum, sa talsperson for politiets fagforening, Gustavo Tenorio torsdag.

Det streikende politiet i delstaten krever høyere lønninger, midt i en situasjon med økonomisk nedtur i Brasil, der særlig det offentlige har stramme budsjetter. Mange delstater sliter med å tilby grunnleggende tjenester innen helse, utdanning og sikkerhet.

Myndighetene frykter at streik og kaos vil spre seg til flere stater, hvorav flere ikke betaler sine offentlig ansatte i tide. En av statene med størst gjeld er i dag Rio de Janeiro, der det går rykter om at en politistreik er i emning, tre uker før årets karneval med tilreisende fra hele verden.

