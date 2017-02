Minst 17 trampet i hjel ved fotballstadion i Angola

Ifølge angolanske og portugisiske medier skjedde ulykken fredag kveld i det nordvestlige tettstedet Uige.

Reuters skriver at supporterne stormet stadionportene som følge av at de ikke fikk komme inn før avspark for kampen mellom Santa Rita de Cássia og Libolo i angolansk eliteserie.

Lederen for det lokale sykehuset, Ernesto Ruis, sier at totalt 76 personer ble skadd i kaoset.

– Noen folk måtte gå oppå andre folk. 76 personer ble skadd, og 17 av dem døde. For fem av de skadde er tilstanden kritisk, sier han til Reuters.

Det portugisiske nyhetsbyrået Lusa skriver at det er barn blant de omkomne.

Ifølge mediene har president Jose Eduardo dos Santos bedt tjenestepersonell om å bistå de skadde og iverksette en etterforskning av hendelsen.

