Mexico-mur vil koste 180 milliarder kroner

Det framgår av en intern rapport fra USAs departement for innenlands sikkerhet, ifølge Reuters, som har sett rapporten. President Donald Trump har lovet å bygge en mur mot Mexico, og byggverket er estimert til å koste 21,6 milliarder dollar, omtrent 180 milliarder kroner. Under valgkampen i fjor sa Trump at muren ville koste 12 milliarder dollar, senere oppjustert til 15 milliarder av blant andre lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan.

Det er ventet at ministeren for innenlands sikkerhet, John Kelly, vil legge fram rapporten en av de nærmeste dagene.

Planene viser at grensen skal forsegles i tre faser, med gjerder og murer på til sammen 2.000 kilometer. Jobben skal være ferdig innen utgangen av 2020. Første fase dekker 42 kilometer av grensa ved San Diego i California, El Paso i Texas og i Texas' Rio Grande Valley.

Drøyt 1.000 kilometer av grensen har allerede en fysisk barriere, og med det nye tilbygget vil nesten hele grensen mellom landene være dekket.

Verken departementet eller Det hvite hus ikke kommentere innholdet i rapporten.

Ifølge rapporten legges det opp til at Kongressen i april eller mai skal godkjenne planene og sørge for finansiering.

(©NTB)