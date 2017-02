Jente tiltalt for terror i Danmark

Jenta tiltales for forsøk på terrorisme. Hun tiltales for å ha gjort forberedelser til bombeproduksjon og for å planlegge prøvesprengning. Påtalemyndigheten mener dessuten at hun forberedte bombeangrep mot to skoler, den ene av dem en jødisk skole, opplyste statsadvokaten i København fredag.

Jentas forsvarer Mette Grith Stage konstaterer at det dermed blir rettssak.

En 25 år gammel mann i saken løslates etter å ha vært varetektsfengslet i 13 måneder.

– Vi har fått vite at siktelsen mot min klient blir frafalt, fordi det ikke er grunnlag for å kjøre en straffesak mot ham. Han blir derfor løslatt fra dags dato, sa forsvarer Michael Juul Eriksen, som varsler erstatningskrav på rundt 1 million kroner.

Mannen meldte seg selv for politiet 14. januar i fjor, dagen etter at den da 15 år gamle jenta ble pågrepet. Både mannen og jenta har hele tiden hevdet sin uskyld.

Saken ble kjent 13. januar i fjor da politiet under en større aksjon fant sprengstoff på en adresse i Kundby ved Holbæk. Samme dag ble jenta, som hadde konvertert til islam, pågrepet. Hun ble deretter siktet for å planlegge bombeangrep mot den jødiske Carolineskolen i København og Sydskolen i Fårevejle. 25-åringen ble siktet for medvirkning. Hun har selv omtalt ham som sin beste venn.

