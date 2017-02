Fransk minister: Vi avverget et terrorangrep

De fire ble pågrepet i Montpellier og nabobyen Marseillan fredag morgen. Tre av dem er mistenkt for direkte planlegging av et angrep som skulle vært gjennomført innen kort tid, heter det i en kort uttalelse fra innenriksminister Bruno Le Roux.

Ifølge den franske TV-kanalen BFMTV gikk planen blant annet ut på at én av dem skulle utføre et selvmordsangrep mot et turistområde i Paris. Opplysningen er ikke bekreftet.

Til Syria

Den potensielle selvmordsbomberen skal ha vært en 20 år gammel mann, som også beskrives som mentor eller kjæresten til den 16 år gamle jenta. Mannen var under politiovervåking etter å ha forsøkt å reise til Syria i november 2015, og paret hadde ifølge BFMTV planer om å gifte seg like før selvmordsangrepet.

Deretter skulle jenta ha reist til Syria for å slutte seg til jihadistgruppen IS, melder TV-kanalen. 16-åringen skal ha brukt sosiale medier for å finne ut hvordan hun kunne reise til Syria for å slutte seg til ytterliggående islamister der.

I tillegg til paret er to menn på henholdsvis 26 og 33 år pågrepet.

Bombe-produksjon

Pågripelsene skjedde ifølge en politikilde etter at de fire hadde kjøpt aceton, en sterkt brennbar væske som kan brukes til å lage bomber.

Under razziaen fredag morgen ble det blant annet avdekket et hjemmelaget laboratorium der det ble produsert høyeksplosivt materiale. Det ble ifølge politikilder også beslaglagt 71 gram TATP – et sprengstoff som kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og som ble brukt både i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i fjor.

