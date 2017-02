Flere bilbomber rammet Mosul – minst 16 drept

Jihadistgruppa IS har fortsatt kontroll over den vestlige delen av byen, og innbyggerne i øst er fortsatt usikre på hva framtiden vil bringe.

Ifølge helsearbeidere og sikkerhetskilder ble tre ulike områder i Øst-Mosul rammet av bilbomber fredag. Minst ti sivile og seks medlemmer av sikkerhetsstyrkene ble drept, mens mange andre ble såret.

En av bombene rammet en populær restaurant kalt Sayda Jamila. Den var ett av få spisesteder som hadde gjenåpnet etter at regjeringsstyrker erklærte seier over IS i Øst-Mosul for noen uker siden. Da hadde hele byen vært under IS-kontroll i godt over to år.

En lokal politisjef anklager en "sovende IS-celle" for angrepet. Fredag ba han regjeringen i Bagdad om mer etterretningsstøtte for å avverge terrorangrep.

Få timer etter angrepene tok IS på seg ansvaret. Ifølge en uttalelse på nettstedet Aamaq sto gruppa bak tre selvmordsangrep i byen fredag. To av dem ble utført av angripere til fots, mens i det tredje eksploderte en bilbombe, går det fram av uttalelsen.

