Fillons nedtur fortsetter på ny måling

Målingen er gjort av gallupinstituttet Odoxa på vegne av radio- og TV-stasjonen France Info og ble offentliggjort fredag. Den viser at andel velgerne som mener at Fillon bør trekke seg, har økt fra 61 til 70 prosent på en uke.

Fillon var tidligere favoritt til å vinne vårens presidentvalg. Men de siste ukene har han vært i hardt vær. Velgernes tillit har rast etter at ukemagasinet Le Canard Enchainé skrev at hans kone har fått offentlig lønn i en årrekke for å ha arbeidet som sin manns assistent i nasjonalforsamlingen. Problemet er at det ikke kan dokumenteres at hun har utført konkrete arbeidsoppgaver knyttet til en slik stilling.

Forsvarstale

Fillon holdt tidligere i uken en tale der han avviste alle anklagene og forsvarte seg selv og sin kone Penelope med at all lønnen hun har fått, er fortjent. Samtidig ba han velgerne om unnskyldning for å ha ansatt et familiemedlem.

Men talen har ikke hatt den effekten Fillon håpet på. Ifølge Odoxas måling sier 79 prosent av de spurte at de ikke er blitt overbevist av Fillons forsvar. Konservative velgere utgjør intet unntak. I denne gruppen sier 61 prosent at de ikke er overbevist.

Og kanskje enda verre: Tre av fire velgere sier de har et "dårlig inntrykk" av Fillon. Blant konservative velgere gjelder det drøyt halvparten.

Etterlønn

Selv om talen var et forsøk på å stikke hull på anklagene, kunne Le Canard Enchainé like etter melde at Fillon sørget for at hans kone også fikk etterlønn på det offentliges regning. Magasinet har tidligere også skrevet at hans to voksne barn har mottatt offentlig lønn.

Første runde av presidentvalget holdes 23. april. Hvis ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, går de to kandidatene med størst oppslutning videre til en avgjørende valgomgang 7. mai.

Målingene tyder på at Nasjonal fronts leder Marine Le Pen går videre til annen valgrunde. Tidligere var det ventet at Fillon også ville gå videre og at han ville slå Le Pen i andre runde, men nå har sentrumspolitikeren Emmanuel Macron gått forbi ham på meningsmålingene.

