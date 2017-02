Duterte-rådgivers nevø narkotatt

John Paul Dureza ble pågrepet idet han prøvde å selge 15 gram metamfetamin til en skjult agent fra narkotikapolitiet i Davao torsdag, melder Reuters.

Davao er president Dutertes hjemby. Jesus Dureza er en barndomsvenn av presidenten. I en uttalelse sier den politiske rådgiveren og fredsforhandleren at han er flau over nevøen. Han roser narkotikapolitiet for ikke å gi særbehandling til noen.

– Det er slik president Dutertes narkotikakrig skal føres, sier Dureza, som legger til at nevøen blir siktet for oppbevaring av narkotika og besittelse av skytevåpen.

