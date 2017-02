Avis: Flynn og Russlands ambassadør diskuterte sanksjoner

Samtalene skal ifølge Washington Post ha funnet sted måneden før Trump ble tatt i ed som president.

Tidligere og nåværende offentlig ansatte skal ha tolket kontakten mellom Flynn og ambassadøren som «potensielt ulovlig», et signal til Russland om lettelser i sanksjonene president Barack Obama innført i desember.

Reuters rapporterte i januar at tre kilder har opplyst at Flynn hadde fem telefonsamtaler med ambassadør Sergej Kisljak 29. desember, samme dag som daværende president Obama innførte straffereaksjoner mot Russland fordi de skal ha forsøkt å påvirke utfallet av presidentvalget i USA.

Flynn nektet onsdag for å ha hatt samtaler om sanksjoner med russeren, men Flynns talsperson trakk torsdag denne uttalelsen. I stedet sier Flynn, via talspersonen, at han ikke kan huske å ha diskutert sanksjonene, men at han ikke er helt sikker på at temaet ikke kom opp.

Ifølge Washington Post etterforsker FBI kontakten mellom Flynn og Kisljak.

(©NTB)