Arrestordre utstedt på ekspresident i Peru

Dommer Richard Concepcion har utstedt arrestordre på Toledo i det som er neste kapittel i den omfattende korrupsjonssaken i Latin-Amerika. Conception vil ha Toledo "lokalisert, pågrepet og sperret inne" umiddelbart.

Påtalemyndigheten vil ha Toledo i varetekt i 18 måneder mens mistanken om at han har mottatt nærmere 166 millioner kroner i bestikkelser fra Odebrecht etterforskes. Odebrecht har allerede erkjent å ha delt ut over 240 millioner kroner til Toledo og hans to etterfølgere.

I motytelse skulle Toledo sørge for at Odebrecht fikk tillatelse til å bygge en motorvei fra Brasil til kysten av Peru.

Toledo er for øyeblikket i Paris og har i intervjuer benektet at han har gjort noe galt.

Odebrecht har tilstått å ha delt ut rundt 6,6 milliarder kroner i bestikkelser til myndigheter i latinamerikanske land.

(©NTB)