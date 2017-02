Abe og Trump drøfter økonomisk samarbeid

– Jeg håper at jeg med dette møtet og mitt besøk i USA er med på å bygge opp en solid tillit mellom landene på lederskapsnivå. Jeg ønsker å vise folket vårt og hele verden at USA og Japan har en stødig allianse, sa Abe under et møte med næringslivsledere i USA.

Når han og Trump møtes i Washington, skjer det først på formelt vis i Det hvite hus, der de skal holde en pressekonferanse. Deretter skal de drøfte detaljer knyttet til det økonomiske samarbeidet mellom USA og Japan.

Den japanske statsministeren har med seg en svær investeringspakke tilsvarende 1.260 milliarder kroner som skal bidra til å skape nye jobber i USA.

(©NTB)