USA testet atomrakett

Rakettesten sent onsdag kveld lokal tid regnes som ren rutine. Raketten var av typen Minuteman III, en variant som ble satt i tjeneste i 1970 og har interkontinental rekkevidde. Den ble skutt ut fra Vandenberg-basen nordvest for Los Angeles.

US Air Force opplyser at raketten bar teststridshoder som ble rettet mot et målområde 6.700 kilometer unna ved Kwajalein-atollen i Marshalløyene i Stillehavet.

Personell både fra Vandenberg-basen og 91st Missile Wing i North Dakota deltok i testen.

Også Russland tester jevnlig atomraketter. Forsvarsdepartementet i Moskva opplyste tidligere i måneden at de skal gjennomføre ti slike tester i år.

