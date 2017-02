Tyskland avviser gjeldslette for Hellas

Tyskland holder dermed fast på sin steile motstand mot å kutte den greske gjelda. Hellas håper på sin side på et gjennombrudd i forhandlinger til neste uke.

– Vi kan ikke gå med på en gjeldsreduksjon for Hellas, det ville ikke vært i tråd med Lisboatraktaten. For at det skulle skje, vil Hellas måtte forlate Den økonomiske og monetære unionen, sier Schäuble.

Styret i Det internasjonale pengefondet hadde møte mandag der de diskuterte situasjonen og framtiden for gresk økonomi.

– Til tross for Hellas' enorme oppofrelser og sjenerøs støtte fra europeiske partnere kan ettergivelse av gjeld trolig bli nødvendig for å oppnå et holdbart gjeldsnivå, skriver IMF i en uttalelse.

Den greske statssekretæren for europaspørsmål, Georges Katrougalos, sier han håper at landet når fram til en avtale med de andre landene i Eurosonen neste uke.

– Ingen har noen interesse av å trekke ut forhandlingene. Ingen har noen interesse av å plassere Hellas midt i Europas problemer på nytt, sier han.

