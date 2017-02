Trump ønsker Kina godt nyttår på etterskudd

Trump er den første presidenten i USA som ikke har ønsket Kina godt nytt år på den faktiske dagen dette feires, noe som i år skjedde 28. januar. Det førte til spekulasjon rundt hvorvidt dette var en forglemmelse eller en eller annen skjult melding.

Trump har onsdag sendt en hilsen til Kinas president Xi Jinping og det kinesiske folk med ønsker om alt det beste for et nytt år og lanternefestivalen på lørdag.

– President Trump gjorde det klart at han ser fram til å arbeide med president Xi for å utvikle et konstruktivt forhold som både USA og Kina tjener på.

Meldingen kommer dagen etter at utenriksminister Wang Yi sa at ingen av landene vil tjene på en konflikt dem imellom. Stemningen mellom USA og Kina har vært anstrengt etter at Trump har kommet med flere utspill rettet mot Kina, kritisert handelspolitikken deres og Kinas militære tilstedeværelse i Sør-Kinahavet.

Trump har også sagt at han ikke nødvendigvis vil være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre. Kina har svart med å si at de ikke vil akseptere at USA bryter gjeldende praksis.

(©NTB)