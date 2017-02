To palestinere drept i israelsk hevnangrep

Medisinsk personell og vitner opplyser at angrepet fant sted før sola sto opp torsdag.

Talsmann for helsemyndighetene, Ashraf Al-Qudra, opplyser at angrepet traff på den egyptiske siden av grensen på Sinaihalvøya. Angrepet var rettet mot tunneler under bakken. Egyptiske styrker har kjempet mot islamistiske opprørere nord i Sinai siden militæret tok makten fra president Mohammed Morsi i 2013.

Israelske medier har sitert militære kilder som sier det var et gjengjeldelsesangrep etter at sju provisoriske raketter ble avfyrt mot feriebyen Eilat nettopp fra Sinaihalvøya i Egypt onsdag kveld. Dette er imidlertid ikke bekreftet offisielt. Eilat ligger lengst sør i Israel, ved kysten av Rødehavet.

Ingen er meldt skadd etter det angrepet mot Eilat onsdag, der flere av rakettene ble skutt ned av det israelske militærets rakettforsvarssystem. De andre traff utenfor byen. Innbyggere i området kunne høre flere eksplosjoner under angrepet onsdag kveld.

Flere av opprørsgruppene på Sinaihalvøya har bånd til ekstremistgruppa IS.

(©NTB)