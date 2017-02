Svenske journalister vil anke dom for menneskesmugling

SVT-journalisten Fredrik Önnevall og to av hans kolleger ble også dømt til samfunnsstraff da dommen falt i Malmö tingrett torsdag. Selv om straffen på tre måneders fengsel er betinget slik at de slipper å sone, varsler Önnevall at dommen kommer til å bli anket.

– Det handler kanskje ikke så mye om straffen, men om signalene, og først og fremst synes jeg det er en juridisk feiltolkning, sier Önnevall, som håpet på en frikjennelse.

– Jeg hadde forberedt meg på alle mulige scenarioer. Men dette er kun et skritt på en lang juridisk vei, sier han videre.

Aktor hadde lagt ned påstand om tre måneders ubetinget fengsel.

Dokumentar som bevis

Reisen til den 15 år gamle gutten, som kom til Sverige med falske ID-papirer våren 2014, er skildret i dokumentarserien "Fosterland". Filmmaterialet har fungert som bevismateriale under rettssaken.

SVT-journalistene har forsvart seg med at de kun gjorde et journalistisk arbeid, og at 15-åringen uansett kom til å reise til Sverige, der han hadde slektninger.

De har også argumenter med at gutten var svært sårbar.

– Jeg jobbet med min samvittighet. Hadde jeg samvittighet til å si nei til en gutt som ville følge med? Nei, det kunne jeg ikke, sa Önnevall under rettssaken.

Øyeblikket da gutten ba Önnevall om å bli tatt med til Sverige, og journalistens påfølgende etiske dilemma, ble festet til kamera. Det var etter at serien ble vist på svensk TV i januar 2015 at de tre ble politianmeldt og siktet.

Humanitær unntaksregel?

Selv om domstolen fastslår at menneskesmuglingen åpenbart ble gjort av humanitære årsaker, mener den at det ikke er nok til at de tiltalte frikjennes. Den viser til at muligheten for å bli frikjent med henvisning til den humanitære unntaksregelen er begrenset, og at det finnes flere grunner til at de tre ikke kan slippe straff.

– En grunn er at når man reiser gjennom Europa og gjennom Schengen-landene, så fins det veldig mange steder på veien der man kan få nøyaktig samme beskyttelse som i Sverige, sier dommer Kristina Andersson til SVT Nyheter.

En annen grunn er at gutten ikke omgående søkte asyl i Sverige. Han bodde først hose en av SVT-medarbeiderne, og siden lot TV-teamet ham reise til Stockholm uten å passe på at han søkte asyl.

Grunnen til at dommen ble gjort betinget, er at de tre er tidligere ustraffet, og at anses som usannsynlig at de kommer til å begå nye kriminelle handlinger.

(©NTB)