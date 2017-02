Svenske forskere kan ha løst malaria-gåte

Malariamyggen foretrekker å stikke folk som allerede er malariasyke, og ser ut til å bli tiltrukket av en lukt. Nå opplyser svenske forskere at de har funnet et stoff malariaparasittene utskiller som skaper denne lukten. Forskerne ved Universitetet i Stockholm offentliggjorde torsdag sine funn i tidsskriftet Science.

– Dette er en veldig interessant del av puslespillet, sier forsker Alvaro Acosta Serrano ved Liverpool School of Tropical Medicine. Han har ikke deltatt i den svenske forskningen.

Serrano tror det kan bli mulig å lage kunstige versjoner av lukten, og bruke den til å utrydde insektene som sprer sykdommen.

Malaria tar hvert år livet av omkring 429.000 mennesker, de fleste av dem er afrikanske barn, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Den sprer seg når en mygg stikker en som allerede er smittet og suger opp parasitter og blod, og så flyr videre og stikker en annen person.

Vanlige strategier for å hindre malariaspredning dreier seg gjerne om bruk av insektmiddel, myggnetting og innsats for å oppdage og behandle sykdommen tidlig. En vaksine ble lansert i 2015, men den virker bare på om lag en tredel av barna og er ennå ikke blitt anbefalt av WHO.

For å teste sine teorier, slapp de svenske forskerne hundrevis av mygg inn i et Y-formet rør der insektene hadde to valg: enten menneskeblod blandet med stoffet som lager lukt, eller vanlig menneskeblod. Rundt 95 prosent av myggen valgte det førstnevnte.

