Romanias justisminister går av

Justisminister Florin Iordache opplyste torsdag selv at han går av.

Avgangen kommer en drøy uke etter at regjeringen vedtok å endre straffeloven slik at offentlige underslag under en viss sum ikke lenger skulle straffeforfølges. Vedtaket, som ikke ble behandlet i nasjonalforsamlingen, er senere blitt opphevet som følge av masseprotester.

Mange rumenere anklager den sosialdemokratiske regjeringen for å ha kommet med et vedtak som skulle beskytte korrupte politikere i egne rekker.

Regjeringen er nå i gang med å utarbeide et nytt forslag som skal behandles i nasjonalforsamlingen.

