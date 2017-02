Munker pågrepet etter gigantisk narkofunn i kloster

Pillene har en estimert verdi på omkring 50 millioner kroner, melder Al Jazeera.

Ifølge Maung Maung Yin fra det lokale politiet har narkotikapolitiet funnet ytterligere 400.000 piller i bilen til en av munkene.

I en kunngjøring fra Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, sier hun at det ble funnet penger tilsvarende 6.400 kroner i bilen.

Politiet pågrep den ene munken i den nordlige staten Rakhine søndag etter å ha fått tips om at han fraktet en ulovlig last i bilen. De to andre munkene ble tatt i byen Maung Daw, etter å ha blitt koblet dem til narkofunnet.

– Dette er ikke en normal sak, og da vi ble informert om at munkene var anholdt, ble vi alle svært sjokkert, sier politibetjent Kyaw Mya Win.

Myanmar er en stor produsent av metamfetamin, ofte smuglet fra den nordøstlige delen av landet og videre til nabolandene. Antall beslaglagte piller og siktelser i narkosaker har økt kraftig de siste årene.

(©NTB)