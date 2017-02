Mulig amerikansk EU-ambassadør langer ut mot EU

Ted Malloch sier i et intervju med nyhetsbyrået AP at USA ser med mistenksomhet på EU. Én av grunnene skal være EUs "antiamerikanisme" og utenrikspolitiske standpunkter.

– EU har inntatt posisjoner som står i motsetning til USAs utenrikspolitikk i en rekke saker de siste åtte årene, sier Malloch.

Han viser til EUs syn på Israel, Midtøsten, Iran og saker som angår menneskerettigheter.

President Donald Trump har foreløpig ikke utnevnt noen EU-ambassadør, men Malloch skal være en av de mest aktuelle kandidatene. Han forsikrer at han og Trump i stor grad har de samme oppfatningene om EU.

I stedet for å forholde seg til EU, vil Trumps regjering foretrekke å forholde seg til ett medlemsland av gangen, hevder Malloch.

Mange europeiske politikere har reagert med sinne på meldinger om at Malloch kan få ambassadør-jobben. Flere av de største gruppene i EU-parlamentet mener han bør nektes akkreditering hvis han blir utnevnt. De anklager ham for å ha som oppdrag å bidra til at EU går i oppløsning.

USA og vesteuropeiske land har vært nære allierte helt siden andre verdenskrig, men forholdet er blitt betydelig endret i løpet av ukene Trump har vært president. EU-president Donald Tusk mener USA er blitt en trussel mot EU, mens Trump spår at flere land vil melde seg ut av unionen.

