Kenyansk høyesterett sier nei til stenging av Dadaab-leiren

Domstolen slår i en kjennelse fast at beslutningen om å stenge Dadaab-leiren, som med sine over 250.000 registrerte innbyggere er verdens største, må erklæres ugyldig.

– Regjeringens beslutning er helt spesifikt rettet mot somaliske flyktninger, og det er dermed snakk om forfølgelse av en gruppe. Dette er ulovlig, diskriminerende og grunnlovsstridig, slo dommer John Mativo fast da han leste opp kjennelsen.

Kenyansk høyesterett påpeker videre at beslutningen om å stenge leiren og returnere innbyggerne til Somalia ble tatt uten at flyktningene ble konsultert. De ble derfor fratatt juridiske rettigheter som er nedfelt i Kenyas grunnlov, heter det i kjennelsen.

Kenya ville også ha sine internasjonale forpliktelser ved å returnere flyktningene til en konfliktsone, slår domstolen fast, blant annet med henvisning til at Kenya har undertegnet den internasjonale flyktningkonvensjonen.

Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken, ettersom den kenyanske regjeringen har anledning til å anke høyesterettskjennelsen.

Regjeringen i Kenya besluttet opprinnelig å stenge Dadaab-leiren innen utgangen av november i fjor, men sterke reaksjoner fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og menneskerettsgrupper fikk myndighetene til å utsette tømmingen av leiren til mai i år.

Kenya ser på leiren som en sikkerhetsrisiko og hevder at det var i Dadaab ytterliggående islamister planla terrorangrepet mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi i 2013, og angrepet mot Garissa-universitetet to år senere. Beviser for påstanden er aldri lagt fram.

