Islamister pågrepet for terrorplaner i Tyskland

De to ble pågrepet under politiaksjoner i og ved byen Göttingen torsdag morgen. Ifølge politiet dreier det seg om en 27-åring fra Algerie og en 23-åring fra Nigeria. Begge bor i byen og skal lenge ha vært en del av et salafistisk miljø. Tilhengere av salafisme forfekter en bokstavelig og fundamentalistisk tolkning av Koranen.

Tolv bygninger ble gjennomsøkt under politirazziaen. Bakgrunnen for aksjonen er ifølge politisjefen i Göttingen at det de siste dagene har kommet stadig flere opplysninger som tyder på at et terrorangrep var under planlegging. Dermed bestemte politiet seg for å aksjonere raskt.

Göttingen ligger sentralt i Tyskland, cirka 12 mil sør for Hannover.

