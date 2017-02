Gorsuch kritiserer Trumps Twitter-meldinger

Gorsuch har forholdt seg taus om Trumps mange utspill på Twitter, men i møte med den demokratiske senatoren Richard Blumenthal fra Connecticut tok han bladet fra munnen. Gorsuch syns ikke mye om at Trump har kalt en føderal dommer fra Seattle en «såkalt dommer» etter at dommeren satte foten ned for Trumps omdiskuterte innreiseforbud.

Blumenthal fortalte etter samtalen at Gorsuch brukte ordene «nedslående» og «demoraliserende» om Trumps tvitring. Apparatet rundt Gorsuch bekrefter at høyesterettskandidaten uttrykte seg slik.

Konservative Gorsuch vurderes nå i Senatet for stillingen som høyesterettsdommer og har til nå blitt møtt med skepsis fra demokratene, fordi han vil vippe høyesterett i konservativ retning. Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert.

Samme dag som kritikken mot Trump ble kjent, var presidenten selv igjen ute med pekefingeren, nå rettet mot ankedomstolen som vurderer innreiseforbudet. Trump beskrev dem som «så politiske» og sa at det han hadde hørt i høringen tirsdag var «skammelig, bare skammelig».

