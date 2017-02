FN forbereder nye Syria-samtaler

– Invitasjonen vil bli sendt ut i løpet av få dager, sier FN-talsmannen Stephane Dujarric.

Hvem som kommer til å representere opprørerne og opposisjonen under fredssamtalene, er høyst usikkert. Fristen for å kunngjøre dette kom og gikk onsdag, uten at dette ble opplyst.

Staffan de Mistura har gjort det klart at han selv kommer til å utpeke opposisjonens representanter dersom de ikke selv gjør det.

Fredssamtalene skal etter planen åpne i Genève 20. februar, men FN innser at det er mange skjær i sjøen.

– Vi vet alle at disse prosessene er ganske komplekse og at de krever mye diskusjon og konsultasjoner med ulike folk, sier Dujarric.

– De Mistura og hans team jobber nå langs dette sporet, sier han.

FN-utsendingens trussel om å utpeke de som skal representere opposisjonen ved forhandlingsbordet, har vakt sterke reaksjoner fra det hold.

I januar møttes representanter for syriske opprørere og representanter for det syriske regimet ansikt til ansikt for første gang i Kasakhstans hovedstad Astana. Samtalene var arrangert av Russland, Tyrkia og Iran. De endte med at de tre landene lovet å jobbe sammen for at våpenhvilen i Syria skal holde.

Våpenhvilen har i stor grad holdt siden den ble iverksatt i slutten av fjoråret, men den omfatter ikke ytterliggående islamistgrupper som IS og Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

(©NTB)