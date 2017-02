Etikkeksperter mener Trumps Nordstrom-angrep gikk over streken

Trump bør granskes av det føderale etikkbyrået etter å ha angrepet varehuskjeden Nordstrom på Twitter, mener den demokratiske senatoren Bob Casey.

En talsmann for Casey legger til at senatoren "mener det er uetisk og upassende for presidenten å lange ut mot et privat selskap for å ha nektet å berike familien hans".

Casey får medhold fra Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, skriver The Guardian.

– Jeg mener utspillet hans er upassende, men han er en fullstendig upassende president, så dette passer inn i totalbildet av hvem han er, sier Pelosi.

Norman Eisen, som var etikkrådgiver for tidligere president Barack Obama, kaller Trumps utbrudd "skandaløst". Han oppfordrer Nordstrom til å saksøke Trump.

– Trump-familien bruker Det hvite hus på samme måte som Kardashian har brukt reality-TV, for å bygge opp og utvide forretningsvirksomheten, sier Eisen.

– Problematisk

Også partifeller har blitt satt i en ukomfortabel posisjon, melder BBC, med henvisning til den republikanske senatoren David Perdue fra Georgia.

– Dette høres ut som en sak som tilhører den private sfæren. Trump er en borger, og han er en borger som nå er USAs president, sier Perdue.

I sin melding på Twitter, skrev Trump følgende:

– Min datter Ivanka har blitt behandlet så urettferdig av Nordstrom. Hun er en flott person som alltid dytter meg i rett retning. Grusomt!

Etikkekspert og jurist Kathleen Clark ved Washington University i St. Louis mener tweeten er problematisk fordi andre forhandlere som skulle ha planer om å gjøre det samme som Nordstrom, nå kan komme til å tenke seg om to ganger av frykt for å bli offentlig kritisert av presidenten. Det er dessuten særlig urovekkende at Trumps melding på Twitter etterpå ble gjengitt også på den offisielle presidentkontoen, legger hun til.

– Må forsvare seg

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer mener Nordstroms beslutning om å fjerne Ivanka Trumps kles- og smykkemerke fra hyllene, er politisk. Presidenten reagerte ganske enkelt med det han anså som "et angrep" på sin datter, uttalte Spicer onsdag.

– Han har all rett til å forsvare sin familie og støtte deres forretningsvirksomhet og deres suksess. Det er simpelthen ikke akseptabelt at noen gir uttrykk for sine bekymringer over hans politikk ved å legge seg ut mot et familiemedlem, og presidenten har all rett som familiefar å stille opp, sa Spicer.

Nordstrom opplyste i forrige uke at beslutningen om å fjerne produktene var basert på merkevarens dårlige salg. Det var ikke forsvarlig fra et forretningsmessig synspunkt å fortsette å selge produktlinjen, het det i en uttalelse.

Nordstrom la til at Ivanka Trump ble personlig informert om beslutningen i begynnelsen av januar. En talskvinne for Ivanka Trump-merkevaren ønsker ikke å kommentere saken.

(©NTB)