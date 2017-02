EU-land holder kvinnekonferanse som svar på Trump-vedtak

Konferansen skal finne sted om få uker i Brussel.

Noe av det første Donald Trump gjorde som amerikansk president, var å gjeninnføre en lov som forbyr utenlandske hjelpeorganisasjoner å bruke amerikanske midler til å finansiere programmer der kvinner får rådgiving om og eventuelt hjelp til å utføre abort.

Vedtaket betyr at de aktuelle hjelpeorganisasjonene mistet støtte til en verdi av cirka 600 millioner euro.

Nå ønsker flere EU-land å holde en giverkonferanse som skal samle inn penger for å erstatte den tapte finansieringen.

– Verdenssamfunnet vil ikke gå flere tiår tilbake, sier Sveriges visestatsminister, Isabella Lövin.

Hun mener det er viktig å vise verden at det er mange som fortsatt står opp for kvinners rettigheter.

Det er foreløpig uklart hvor mye penger som vil bli samlet inn under konferansen. Nederland lanserte 28. januar nettsiden "She Decides" for å kompensere for pengene som faller bort på grunn av Trumps vedtak.

