Danmark har verdensrekord i økologikjøp

En ny internasjonal rapport viser at økologiske produkter utgjorde 8,4 prosent av matvaresalget i Danmark i 2015, mens Sveits og Luxembourg følger etter med en andel på henholdsvis 7,7 og 7,5 prosent.

– Det er en global førsteplass som vi kan være utrolig stolte av. Det er et vitnesbyrd om at danskene ønsker å ta ansvar med sitt matvareinnkjøp og utgjøre en forskjell for naturen og miljøet, samt sikre et godt liv for dyrene, sier Per Kølser, leder for Økologisk Landsforening i Danmark.

Men når det gjelder hvor mye penger hver innbygger i snitt bruker på økologiske matvarer, er det Sveits som tar førsteplassen, med 262 euro per innbygger, mot 191 euro per innbygger i Danmark. Sverige inntar tredjeplassen med 171 euro per innbygger, deretter følger en rekke andre vesteuropeiske land, samt USA og Canada. Norge er ikke med på ti-på-topp-listen.

Rapporten er utarbeidet av det sveitsiske forskningssenteret Fibl og offentliggjøres i forbindelse med verdens største økologimesse, Biofach, i Nürnberg i Tyskland.

Der går det også fram at omsetningen av økologiske matvarer på verdensbasis er mer enn firedoblet siden år 2000, og utviklingen er ventet å fortsette.

I Danmark er det de neste tre årene duket for landets hittil største kampanje for økologisk forbruk. Det skjer ved hjelp av en EU-bevilgning på 25 millioner danske kroner, og målet er å øke salget av økologiske matvarer med 50 prosent.

