Canada advarer USA mot tolløkning

Utenriksminister Chrystia Freeland sier den canadiske regjeringen er sterkt imot nye tollsatser og at det vil ble motreaksjoner, like skadelige for USA som nye satser ville blitt for Canada.

Mer enn 75 prosent av Canadas eksport går til USA, og 35 av de 50 delstatene i USA har Canada som sitt største eksportmarked.

Trump har allerede droppet frihandelsavtalen TPP med land i Stillehavsregionen og sagt at han vil reforhandle frihandelsavtalen NAFTA med Mexico og Canada.

Utenriksminister Freeland kom med advarselen på et besøk til sin amerikanske motpart Rex Tillerson i Washington onsdag. Det er ventet at Canada statsminister Justin Trudeau besøker Trump denne måneden.

