CIA-sjefen besøker Tyrkia

Tyrkias krav om at USA må utlevere Fethullah Gülen ventes også å bli tema under samtalene mellom Pompeo og ledelsen for Tyrkias sikkerhets.- og etterretningstjeneste.

Tyrkia anklager den USA-baserte predikanten for å ha vært hjernen bak det mislykkede militærkuppet i juli i fjor, noe han selv nekter for.

USA etterlyser også beviser for anklagene mot Gulen og har avslått flere begjæringer om utlevering i påvente av dette.

CIA sjefens besøk ble besluttet under en 45 minutter lang telefonsamtale mellom president Donald Trump og hans tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan tirsdag kveld.

Ifølge en tyrkisk sikkerhetskilde vil Pompeo blant annet diskutere planer for å gjenerobre den syriske byen Raqqa fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

Tyrkia og USA er imidlertid dypt uenige i synet på hvilken rolle den kurdiske YPG-militsen skal spille i Syria. YPG får militærstøtte fra USA, til protester fra Tyrkia som ser på militsen som et underbruk av PKK-geriljaen og som har terrorstemplet dem begge.

(©NTB)