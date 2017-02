Bygging av omstridt oljerør i Dakota er i gang

Utbyggeren opplyser at arbeidet med delen av rørledningen som skal gå under vannmagasinet Lake Oahe, begynte torsdag. Byggingen ble igangsatt umiddelbart etter at prosjektet mottok den endelige tillatelsen fra den amerikanske hæren.

Prosjektet ble midlertidig stanset av regjeringen til Barack Obama, men beslutningen ble raskt omgjort av Trump.

Urfolksgruppen Standing Rock sioux bor like ved Lake Oahe og har lenge kjempet for å stanse rørledningen. Siouxene frykter oljeforurensning, og anser dessuten Lake Oahe for å være et hellig sted.

Fortsatt håper siouxene at rettsvesenet skal stanse prosjektet. Torsdag ba de en føderal dommer stanse arbeidet mens et tidligere søksmål vurderes.

Både urfolk og andre motstandere av rørledningen har det siste året demonstrert ved Lake Oahe, og det har vært en rekke sammenstøt med politiet. Til sammen er nesten 700 mennesker blitt pågrepet.

(©NTB)