Amerikansk general mener Afghanistan-styrken er for liten

Uttalelsen fra den amerikanske generalen John Nicholson falt da han deltok i en høring i Senatets komité for de væpnede styrkene. NATO har i dag 13.300 soldater i Afghanistan, omkring halvparten av dem fra USA.

Nicholson sier han har tatt opp problemet med sine overordnede i forsvaret, blant dem forsvarsminister James Mattis, og at saken også vil stå på dagsordenen på et forsvarsministermøte i NATO neste uke.

Den amerikanskledede NATO-styrken sluttet å lede an i patruljeoppdrag og inntok en rådgivende og støttende rolle ved utgangen av 2014.

Den afghanske hæren og landets politistyrker har imidlertid problemer i kampen mot vedvarende angrep fra et godt væpnet og finansiert Taliban. Tapstallene for de afghanske styrkene økte i fjor med 35 prosent sammenlignet med 2015, ifølge en amerikansk rapport.

Anklager om at Iran og Russland har styrket sine bånd til Taliban har vekket bekymring for om et stormaktsspill med stedfortrederkrig er under oppseiling i Afghanistan. Nicholson nevnte disse meldingene i sin orientering til senatskomiteen.

– Jeg er fortsatt bekymret for enkelte eksterne aktørers innflytelse, særlig Russland, Pakistan og Iran, sa han. Nicholson mener disse aktørene legitimerer og støtter Taliban og underminerer de afghanske forsøkene på å skape et stabilt Afghanistan.

(©NTB)