Al-Qaida blir stadig sterkere i Jemen

Det går fram av en fersk rapport fra International Crisis Group (ICG), som konstaterer at den kaotiske borgerkrigen i Jemen har fått Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) til å blomstre.

Før konflikten i Jemen blusset opp talte AQAP bare noen få hundre menn. Gruppen hadde liten lokal appell og konsentrerte seg først og fremst om å angripe vestlige mål.

Etter opprøret mot president Ali Abdullah Saleh i 2011, som endte med at han trakk seg og overlot makten til Abd-Rabbu Mansour Hadi, fulgte nye år med uro og rivalisering.

Sjiamuslimske Houthi-opprørere grep makten i hovedstaden Sana og jaget Hadi i eksil, og AQAP visste å utnytte maktvakuumet som siden har preget landet.

I mars 2015 gikk Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon til angrep mot de Iran-støttede Houthi-opprørerne, noe som bidro til ytterligere kaos i landet.

Drap på sivile

USA har de siste årene gjennomført en rekke droneangrep mot påståtte al-Qaida-ledere i Jemen, og president Donald Trump ga i forrige måned også klarsignal til et kommandoraid mot tre lokale ledere som Washington hevdet kunne knyttes til al-Qaida.

Minst 20 sivile ble også drept, blant dem rundt halvparten barn, og slike angrep bidrar snarere til å styrke enn svekke al-Qaida, mener ICG.

I dag har AQAP utviklet seg til å bli en mer ordinær opprørsgruppe, langt større enn tidligere og i stand til å ta kontroll over landområder og utfordre sentrale myndigheter.

Mye av dette skyldes gruppas evne til å samarbeide med lokale maktstrukturer, bygge allianser med andre sunnimuslimske grupper og sørge for inntekter gjennom smugling og handel.

IS fester grepet

Andre lokale militser har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS, men de har med sine brutale metoder foreløpig slitt både med nyrekrutteringen og forsøkene på å erobre nytt territorium.

De IS-lojale gruppene har imidlertid også knyttet allianser og utnyttet de sekteriske splittelsene i landet og står blant annet sterkt i området rundt havnebyen Aden, påpeker ICG.

Aden er også tilholdssted for president Hadi og hans regjering, samt de Hadi-lojale sikkerhetsstyrkene som har blitt utsatt for gjentatte angrep fra IS.

Pragmatiske

ICG mener likevel at det er AQAP som gir størst grunn til bekymring i Jemen.

– Logikken om at en fiende av min fiende er min venn", koblet med en lang forhistorie der politikere har brukt jihadister i maktkamp mot sine fiender, har tvunget AQAP til å bygge taktiske allianser med en rekke anti-Houthi/Saleh-styrker, heter det i rapporten.

Den saudiledede koalisjonens nærmest ensidige fokus på å nedkjempe Houthiene og Saleh-tilhengerne, har gitt AQAP en boost, påpeker ICG, som mener gruppen framstår som stadig mer pragmatisk og lydhør overfor lokalbefolkningen, noe bidrar til å gjøre dem stadig mer sterke og farlige.

