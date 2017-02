Trump langer ut mot dommere

Trumps innreiseforbud ble i forrige uke satt til side av en føderal dommer. Saken er nå til behandling i en ankedomstol i California, og en kjennelse er ventet enten i løpet av kort tid, muligens allerede onsdag.

Trump selv tok et oppgjør med det han mener er politisk motiverte dommere da han onsdag talte på et møte med politisjefer fra ulike deler av landet.

– Jeg mener at sikkerheten vår er truet i dag. Jeg vil aldri noensinne kalle en domstol for partisk, så jeg vil ikke kalle den partisk, og vi har ikke fått noen avgjørelse ennå. Men domstolene synes å være så politiske, og det ville vært så flott for rettsvesenet vårt hvis de var i stand til å lese en uttalelse og gjøre det som er rett, sa Trump.

Det er usikkert hvordan de tre dommerne i appelldomstolen i San Francisco kommer til å stemme.

Onsdag morgen sendte Trump ut en Twitter-melding der han skrev at USA aldri kommer til å bli trygt hvis ikke domstolene avviser innreiseforbudet.

"Hvis USA ikke vinner denne saken, som det åpenbart bør gjøre, vil aldri få den sikkerheten og tryggheten som vi har rett til. Politikk!" skriver Trump.

