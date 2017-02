Parlamentet tok ett skritt nærmere brexit

Et stort flertall på 494 mot 122 representanter stemte onsdag for forslaget som gir regjeringen myndighet til å starte utmeldingsprosessen.

Saken skal nå behandles av Overhuset før regjeringen kan utløse den såkalte artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat. Statsminister Theresa May har varslet at dette skal skje innen slutten av mars. Da vil prosessen med å forlate unionen formelt være i gang.

Samtidig vil britene begynne forhandlinger om en ny avtale med EU. Også den må godkjennes av de folkevalgte når forhandlingene er ferdige, trolig om et par år.

Mays regjering har gjort det klart at hvis Parlamentet stemmer mot avtalen, vil Storbritannia forlate EU uten noen avtale. Det er ikke aktuelt å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Et flertall av de folkevalgte ønsket at Storbritannia skulle forbli i EU inntil folkeavstemningen i fjor sommer. Et stort flertall gjorde det likevel klart at de ville rette seg etter resultatet i avstemningen.

Regjeringen ønsket opprinnelig ikke saken behandlet i Parlamentet i det hele tatt, men ble tvunget til det som følge av en avgjørelse i britisk høyesterett.

