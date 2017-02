Parlamentet tar neste skritt mot brexit

Underhuset i Parlamentet skal etter planen holde sin andre avstemning om utløsning av artikkel 50 i EU-traktaten. Artikkelen gir det formelle startskuddet for Storbritannias utmelding fra EU og danner rammeverket for de kommende forhandlingene om landets framtidige forhold til EU.

Statsminister Theresa May har tidligere varslet at hun vil starte de formelle brexit-forhandlingene innen slutten av mars. Før dette må imidlertid saken også behandlet i Overhuset.

Et flertall av de folkevalgte ønsket at Storbritannia skulle forbli i EU da saken var gjenstand for en folkeavstemning i fjor sommer. Nå er det likevel ventet at de aller fleste vil stemme for at forhandlingene kan starte.

Labour, som er det største opposisjonspartiet, har bedt alle sine representanter stemme ja, og de fleste er ventet å følge partiinstruksen. Likevel kan et førtitall representanter komme til å gjøre opprør og stemme nei, slik de gjorde under den første avstemningen i forrige uke.

Når det gjelder Mays eget konservative parti, har kun et fåtall representanter varslet at de vil si nei.

Også den framforhandlede avtalen må godkjennes av Parlamentet, men det er først ventet å skje om et par år, når forhandlingene er avsluttet. Deretter må avtalen også behandles av EU-parlamentet.

Mays regjering har gjort det klart at hvis de folkevalgte stemmer mot den framforhandlede avtalen, vil Storbritannia forlate EU uten en avtale. Det er ikke aktuelt å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Regjeringen ønsket ikke saken behandlet i Parlamentet i det hele tatt, men ble tvunget til det som følge av en avgjørelse i britisk høyesterett.

(©NTB)