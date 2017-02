Italia vil tvangsutsende flere migranter

En rekke nye tiltak knyttet til asylsøkere og innvandring ble presentert av regjeringen onsdag.

– Vi må ønske velkommen og integrere dem som har rett til å bli, og sende hjem de andre, sa innenriksminister Marco Minniti.

Det skal bygges en rekke nye sentre for asylsøkere med avslag som skal sendes ut av landet. Regjeringen ber nasjonalforsamlingen doble bevilgningene til tvangsutsendelser.

I tillegg ønsker regjeringen at asylsøkere skal jobbe for liten eller ingen lønn på offentlige prosjekter. På den måten skal de bidra til å dekke utgifter til kost og losji.

Migranter og asylsøkere skal fordeles jevnere mellom ulike deler av landet, og behandlingen av ankede asylvedtak skal gå raskere.

Rundt en halv million migranter og flyktninger har kommet til Italia siden 2014, og over 175.000 befinner seg i mottakssentre for asylsøkere. Mange av dem har reist fra Nord-Afrika over Middelhavet i skrøpelige farkoster.

I løpet av fjoråret omkom over 5.000 mennesker i forlis på vei fra Nord-Afrika til Europa.

