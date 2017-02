India opphever begrensninger på bankuttak

Beslutningen ble tatt på sentralbankens rentemøte onsdag, der det også ble besluttet å beholde styringsrenten undret på 6,25 prosent.

Statsminister Narendra Modi besluttet i november i fjor å ta 500- og 1.000-rupi-sedlene ut av omløp. Disse to seddeltypene, verdt henholdsvis 62 og 124 kroner, utgjør 86 prosent av all kontantvaluta i India. Modis beslutning førte til skarp kritikk fra opposisjonen, og førte til at folk hamstret det de kunne fra banker og minibanker. I løpet av få timer var bankene tomme for sedler, og mange innbyggere, særlig på landsbygda, fikk problemer med å skaffe seg mat eller andre nødvendige varer.

Sentralbanken måtte derfor innføre begrensninger på uttak. Onsdagens beslutning innebærer at begrensningen dobles fra nåværende 24.000 rupier (nærmere 3.000 kroner) til 50.000 rupier (nærmere 6.200 kroner) 20. februar, og "fullstendig fjerning av begrensninger på kontantuttak 13. mars", som det heter i en uttalelse fra sentralbanken.

